Galatasaray, Halkbank'ı 3-0 Yenerek Kayıpsız Devam Etti

18.01.2026 18:52
Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde Halkbank'ı setlerde 3-0 mağlup etti.

Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erol Akbulut

Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Aleksander Sliwka, Marek Sotola, Yiğit Hamza Aslan

Setler: 25-23, 25-20, 25-18

Süre: 1 saat 33 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

