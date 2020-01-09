Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu - Son Dakika Spor

Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu

14 dakika önce

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray, U19 Takımı ile hazırlık maçı yaptı. Florya'da oynanan mücadeleyi U19 Takımı, 3-0 kazandı, Fatih Terim'e 'Biz de buradayız!' mesajı verdi. Galatasaray Kulübü'nün bu mağlubiyetin ardından skoru ve maç bilgisini resmi hesaplarından paylaşmaması ise dikkat çekti.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenman gerçekleştirdi. Akşam antrenmanında U19 Takımı ile hazırlık maçı oynanırken, genç aslanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı. A Takım'ın kamp kadrosunda yer almayan U19'un gollerini Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan kaydetti.

Galatasaray, sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Emre Mor, Babel 11'i ile çıktı. Maçın ikinci yarısında ise Linnes, Selçuk İnan, Şener ve Adem Büyük forma giydi.

TERİM'E NET MESAJ

Teknik patron Fatih Terim'in kamp kadrosuna U19 Takımı'ndan 1 oyuncu bile almaması tepki çekmişti. U19 Takımı futbolcuları ise, ağabeyleri karşısında gösterdiği performans ve aldıkları skorla Fatih Terim'e 'Biz de buradayız!' mesajı gönderdiler.

MAÇ SKORU PAYLAŞILMADI

Antrenman bilgisi paylaşan Galatasaray Kulübü, U19 maçının skoru ile ilgili herhangi bir bildirim geçmedi. İdman raporunda sadece ''Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımımız ile 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı.'' bilgisi paylaşıldı.

(Fanatik)

Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu
Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ara tatil ne zaman bitiyor? Süper Lig İkinci yarı fikstürü!

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'dan açıklama: Seçim kararı alınması gerekmemektedir
Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Talisca... İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcama limitlerindeki son durumu! | Transfer haberleri

Son Dakika Haberleri
09:02 Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu - Son Dakika Spor
09:01 Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu - Son Dakika Spor
08:56 Nevşehir Belediyespor, Berke Bıyık'ı transfer etti - Son Dakika Spor
08:54 Kayserispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
08:31 Türkiye liglerine Fransız damgası! - Son Dakika Spor
08:28 Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralanmak üzere! Anlaşma çok yakın - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 09:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]