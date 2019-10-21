Galatasaray'ın Avrupa'daki 282. randevusu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde oynayacağı Real Madrid maçıyla ile birlikte Avrupa kupalarındaki 282. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 108 kez de mağlup oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, Madrid de 1 puanla son basamakta bulunuyor.



Avrupa kupalarında 282. maç



Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 281 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 108 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.



Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.



Şampiyonlar Ligi'ndeki 113. müsabaka



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 112 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 56 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 184 gole kapatamadı.



Devler Ligi'ndeki iç saha performansı



Galatasaray, Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 58. karşılaşmasına çıkacak. Evindeki 56 maçın 22'sini kazanan sarı-kırmızılılar, 16 kez mağlup oldu. 18 müsabakada ise berabere kaldı. Aslan, iç sahada 68 gol atarken, ağlarında 71 gole engel olamadı.



Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 74 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 30 galibiyet, 28 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.



Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç



Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 7 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (6 mağlubiyet, 3 beraberlik). - İSTANBUL