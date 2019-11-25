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Galatasaray'ın Avrupa'daki 284. randevusu

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, yarın 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Avrupa'daki 284. randevusu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, yarın 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla dördüncü sırada yer alırken, Brugge de 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.


Avrupa kupalarında 284. maç


Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 422 gol gördü.


Aslan, Brugge karşısında galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.


Şampiyonlar Ligi'ndeki 115. müsabaka


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 114 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 58 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 191 gole kapatamadı.


Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 76 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 30 galibiyet, 30 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.


Avrupa'daki galibiyet hasreti 11 maç


Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 9 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (8 mağlubiyet, 3 beraberlik).


Sarı-kırmızılılar ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon golle ile tanışamadı. Cimbom, geride kalan 4 haftada kalesinde 8 gol görürken, rakip fileleri ise havalandıramadı ve ligde gol sevinci yaşayamayan tek takım.


Steven N'zonzi cezalı


Galatasaray'da Club Brugge karşılaşması öncesinde 1 futbolcu cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Real Madrid deplasmanında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Steven N'zonzi, bu önemli müsabakada takımının yanında olamayacak.


Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Brugge karşısına da eksik çıkacak. Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı karşılaşmada yer alamayacak. Son Başakşehir maçında sakatlığından dolayı oynamayan Muslera'nın ise müsabakada görev alması bekleniyor.


Nzonzi'nin Premier Lig günlerini izliyoruz...

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Galatasaray, Brugge, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:06 
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