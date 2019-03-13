Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 825 Milyon Tl
52 dakika önce
Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğu açıklandı.
Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğu açıklandı. Galatasaray'ın Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi. Kançal, 31 Aralık 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğunu söyledi. Alacakları 1 milyar 560 milyon TL olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ifade edildi.
(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:46 Kaynak: İHA
Sinan Gümüş, Menajeri Comolli'yle Görüştüğü İçin Kadroya Alınmamış
Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Sarı-Kırmızılı Takımın Borcunu Açıkladı
İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı
Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın