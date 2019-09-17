Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın brugge maçı kamp kadrosu açıklandı
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Galatasaray'ın brugge maçı kamp kadrosu açıklandı

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın brugge maçı kamp kadrosu açıklandı, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika'ya gidecek. Saat 11.30'da Oostende kentine uçacak Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek. TSİ 19.00'da teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılımı ile basın toplantısı düzenlenecek. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacak.

Sarı-kırmızılıların Club Brugge maçının kamp kadrosu da açıklandı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Brugge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
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