Galatasaray'ın Fethiyespor Maçı Kadrosu Açıklandı

12.01.2026 18:49
Galatasaray, Fethiyespor ile oynayacağı kupa maçı öncesi kadrosunu duyurdu, bazı yıldızlar yok.

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fethiyespor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
