Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek

12.04.2026 20:17
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 2-0 yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala grubunu şampiyon oldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kütahyaspor'a tribünlerden destek verdi.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezon başından beri istikrarlı bir grafik çizen Kütahyaspor, taraftarı önünde çıktığı kritik mücadelede hata yapmadı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

KÜTAHYASPOR TFF 2. LİG'E YÜKSELDİ 

Liderlik koltuğunda oturan Kütahyaspor, ligin 29. haftasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ekibini ağırladı. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçta Kütahya temsilcisi, sahadan 2-0’lık net bir skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte mavi-lacivertliler, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek bir üst lige çıkmaya hak kazandı.

SADETTİN SARAN'DAN KÜTAHYASPOR'A DESTEK

Şampiyonluk maçının bir diğer dikkat çeken noktası ise protokol tribünüydü. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kütahyaspor’a destek vermek amacıyla karşılaşmayı tribünden takip etti. Saran’ın ziyareti, Kütahyalı sporseverler tarafından ilgiyle karşılanırken, şampiyonluk sevincini ikiye katladı.

Fenerbahçe, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
