Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir

Galatasaray'da ara transfer döneminde takıma katılan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed performansıyla adından söz ettiriyor. Çıktığı 4 maçta 4 gol atarak müthiş bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mısır basını, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceğini yazdı. Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.

SATIN ALMA OPSİYONU GEÇERSİZ OLACAK

Ancak, sarı kırmızılıların 4 milyon dolara satın alma opsiyonu ise böyle bir teklif gelmesi durumunda geçersiz olacak. Galatasaray, 4 milyon dolardan fazla bir ücreti ödeyip Mustafa Muhammed'i alırsa yüzde 15'lik sonraki satıştan pay da geçersiz hale gelecek. Zamalek'in 4 milyon dolardan daha yüksek bir teklif alması durumunda Galatasaray'da olan opsiyonu da geçersiz kılma hakkına sahip olduğu bilgisi de verildi.

2 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Oyuncunun kiralık transferi için 2 milyon dolar ödendi. Mısırlı golcünün satın alma opsiyonu Galatasaray'da.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu 1 Temmuz 2022'ye kadar kullanma hakkına sahip. Bu tarihe kadar Galatasaray'ın oyuncunun bonservisi için Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

(Kaynak: Skorer)