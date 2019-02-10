Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Rakibi 10 Golle Kazandı

Galatasaray'ın Rakibi 10 Golle Kazandı

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, Portekiz Ligi'nin 21'inci haftasında sahasında Nacional'i 10-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Galatasaray'ın Rakibi 10 Golle Kazandı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, Portekiz Ligi'nin 21'inci haftasında sahasında Nacional'i 10-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Benfica, 1'inci dakikada Grimaldo'nun attığı golle öne geçti. Üstünlüğünü devam ettiren Benfica, 21 ve 27'nci dakikadalarda Seferovic'in golleriyle soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA TAM 7 GOL 

İkinci yarıda da iyi oyunun sürdüren ev sahibi ekip, 50'nci dakikada Felix, 54'üncü dakikada penaltıdan Pizzi ve 56'ncı dakikada Ferreira ile farkı 6'ya çıkardı. Bu dakikadan sonra oyundan düşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Benfica, 64'üncü dakikada Ruben Dias, 88'inci dakikada Silva ile 85 ve 90'ıncı dakikadalarda Jonas attığı gollerle rakibini 10-0 mağlup etti.    

Portekiz temsilcisi 14 Şubat Perşembe günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki maç 20: 55'te başlayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Portekiz, Benfica, Galatasaray, Spor
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