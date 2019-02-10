Galatasaray'ın Rakibi 10 Golle Kazandı

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çanakkale Savaşı ile Galatasaray-Trabzonspor Maçını Bir Tuttu

Başakşehir Kulübü, Bu Hafta Yapılan Hakem Hatalarını Sert Bir Dille Eleştirdi