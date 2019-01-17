Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Yeni Forveti Bony (Yeniden)

Galatasaray'ın Yeni Forveti Bony (Yeniden)

1 saat önce

Kaan ÜLKER, İstanbul DHA - Bünyesindeki bir çok yıldızı iyi fiyatlara satan Galatasaray kadrosuna katacağı yeni isimlerin çalışmalarına devam ediyor.

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Kaan ÜLKER, İstanbul DHA - Bünyesindeki bir çok yıldızı iyi fiyatlara satan Galatasaray kadrosuna katacağı yeni isimlerin çalışmalarına devam ediyor. 

Galatasaray'ın aradığı ikinci forvetin Wilfried Bony olduğu ve Fildişili golcünün de sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği belirtildi.  

Sarı kırmızılı takım Alan'ın yanı sıra İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'yi kadrosuna katmak üzere. Wilfried Bony transferini yürüten isimlerin Swansea City adına Türk menajer Kerem Solmaz ve İngiliz Menajer Andy Duncalf olduğu, Swansea City cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtilirken kulüple yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı. 

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade edilirken, futbolcunun kulübünden aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul ettiği de vurgulandı. 2013'te Hollanda ligi takımlarından Vitesse'den Premier Lig'e geldiğinden bu yana Swansea City, Stoke City ve Manchester City formaları giyen Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlayan Swansea'nin yakında Fildişili oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklaması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Bora Füzesi, Galatasaray, Spor
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