Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Avrupa'da

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur E Grubu 5. maçında yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Bourges kentindeki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde ilk turda B Grubu'nu "6'da 6" yaparak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, ikinci turda E Grubu'nda ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Toplamda 8 galibiyet, 2 yenilgi elde eden Galatasaray, grupta en üst sırada yer alıyor.

E Grubu'nda ikişer galibiyet ile mağlubiyet alan Tango Bourges Basket ise toplamda 6 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.