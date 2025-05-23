Galatasaray Kadın Futboluna Dönüşüm Çağrısı

(İSTANBUL)- Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray beşinci yıldız sevincini yaşarken, Divan Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman kadın futbolunun hala amatör statüde olduğuna dikkat çekti. Dalaman, Türkiye'de kadın futbolunun gelişimi ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral'ın desteğiyle Birleşmiş Milletler'e proje sunduklarını belirterek, "Umuyorum ki proje olumlu sonuçlanır ve Galatasaray bu dönüşümün öncüsü olur" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman, yönetime çağrıda bulunarak Türkiye'de kadın futbolunun daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Dalaman, "Bizler A Erkek Futbol Takımımızın 25'inci şampiyonluğunu kutluyor ve Türk futbol tarihinde beşinci yıldızı takan ilk kulüp olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Sezon boyunca sahaya yansıttığımız oyunun, Türkiye liginin çok üzerinde bir takım kimliği taşıdığını hepimiz gördük ve gururla izledik. Ben bir akademisyenim. çalışmalarım kadın çalışmaları alanında yoğunlaşıyor. Yaklaşık üç yıldır da Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı yakından takip ediyorum. Bu vesileyle, bu branşta emek veren yöneticimiz Emir Aral'a, teknik direktörümüz Metin Ülgen'e kendisine geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum ve tüm teknik ekibe teşekkür etmek isterim. Geride bıraktığımız sezon onlar için zorlu ve mücadele doluydu. Hem lige hem şampiyonlar liginde büyük bir mücadele verdiler" diye konuştu.

"Kadın futbolunun gelişimi toplumsal cinsiyet rollerini dönüştürüyor"

Zeynep Banu Dalaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde uluslararası akademik sıralamada üst sıralarda yer alan bir dergide, kadın futboluyla ilgili bir makalem yayınlandı. Bu makalede, Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı üzerine bir yıl süren saha çalışmamın sonuçlarını paylaştım. Özellikle doğu illerinde kadın futbolunun çok katmanlı etkilerini gözlemledim. Bu bölgelerde büyük bir yetenek potansiyeli olduğu gibi, kadın futbolunun erken yaşta evliliklerin önüne geçme, toplumsal cinsiyet rollerini dönüştürme ve yerel kalkınmaya katkı sağlama açısından çok önemli bir işlev üstlendiğini gördüm.

"Galatasaray'ın vizyonu kamuoyuna güçlü bir mesaj verecektir"

Bildiğiniz üzere, kadın futbolu hala amatör statüde. Ancak FIFA'nın yönlendirmesi ve TEE'nin stratejik planında yer alan yarı-profesyonelleşme hedefi, bu alanda bir dönüşümün kapısını aralıyor. Bu sürecin hızla ve sağlıklı biçimde ilerlemesini diliyorum. Bu nedenle Galatasaray'ın kadın futbolunun profesyonelleşmesine öncülük etmesi, kulübümüzün sadece sportif değil toplumsal sorumluluklar açısından da örnek teşkil etmesini sağlayacaktır. Spora yalnızca erkek futbolu perspektifinden bakmayan, kadın-erkek eşitliğini uygulamada da hayata geçiren bir Galatasaray vizyonu, tüm kamuoyuna güçlü bir mesaj verecektir.

BM'ye proje sunuldu

Bu çerçevede, Sayın Emir Aral'ın desteğiyle Birleşmiş Milletlere sunduğumuz bir proje kapsamında, Türkiye'de kadın futbolunun gelişimi ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine yönelik bir başvurumuzun sonucunu beklemekteyiz. Umuyorum ki bu proje olumlu sonuçlanır ve Galatasaray bu dönüşümün öncüsü olur. Kadın futbol takımımız bu sezon ligi dördüncü sırada tamamladı. Geçtiğimiz yıl şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de bir ilki başararak son 16'ya kalan bu takımın, bu yıl aynı başarıyı tekrarlayamamasının birçok nedeni var. Bunlardan biri, transferlerin zamanında yapılamamış olması. Doğru zamanda doğru hamlelerle çok daha güçlü sonuçlar alınabileceğine inanıyorum.

"Takım için kritik dönemdeyiz"

Şu anda takım için kritik bir dönemdeyiz. Transferler ve mevcut oyuncuların sözleşme yenilemeleri gündemde. Bildiğim kadarıyla antrenmanlar bir süre daha Florya'da devam edecek. Ancak burada da bazı belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın, sürdürülebilirliği sadece mali alanda değil, tüm branşlarda, özellikle kadın futbolunda esas alarak hareket edeceğine olan inancımı paylaşmak isterim. Kadın futboluna yapılacak yatırım yalnızca sportif başarı değil, toplumsal gelişim anlamına da gelecektir."