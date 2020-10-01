Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde - Son Dakika

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde

- Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptı.

- Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde

AKSARAY - Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptı. Selime Katedralini de gezen takım oyuncuları Aksaray'ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Aksaray'da Kuzeyboru takımı ile oynadığı maçın ardından Aksaray'da konaklayarak kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi. Vali Hamza Aydoğdu'nun takım yönetimi ile yaptığı görüşme sonrası Aksaray'da konaklayan Galatasaray Kadın Voleybol takımı oyuncuları Ihlara Vadisine 392 basamakla inerek 4 kilometre süren doğa yürüyüşü yaptı. Vadinin tarihi ve doğal güzelliklerini hayranlıkla gezen oyuncular, vadi boyunca video ve fotoğraf çekerek Ihlara ve Selime'de yer alan kilise ve kaya oyma mekanların paylaşımını yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan takım oyuncularına vadinin oluşumu ve Kapadokya bölgesindeki önemi hakkında bilgi verdi. Ihlara Vadisi'ni her yıl 500 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini ifade eden Doğan, içerisinden akan Melendiz Çayı ile 14 kilometre boyunca uzanan vadinin turistlerin önemli ziyaret noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Takım oyuncusu Gizem Güreşen, Aksaray'da Ihlara Vadisinin doğal güzelliğini gördüklerinde çok şaşırdıklarını, Ihlara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vadinin görülmesi gereken yerlerden olduğunu söyledi. Takımın baş antrenörü Ataman Güneyligil ise harika, tarihi bir yeri gezdiklerini ifade ederek, "Öğrenmenin yaşı yok, biz de Ihlara Vadisini geziyoruz tarihini öğreniyoruz" dedi. Takım oyuncuları daha sonra Kapadokya bölgesi içerisinde tek parça kayaya oyulmuş en büyük manastır olan Selime Katedralini gezdi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde

Galatasaray, voleybol, Ihlara, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor
Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı         
23:49
Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu         
23:04
UEFA organizyonlarında maçlara seyirci alınacak UEFA organizyonlarında maçlara seyirci alınacak         
22:35
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi         
08:10
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 00:14:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei