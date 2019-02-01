Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi Alanya'da

Galatasaray Kafilesi Alanya'da

55 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Galatasaray Kafilesi Alanya'da, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Gazipaşa Alanya Havalimanı'na özel uçakla gelen Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun oldu. Teknik direktör Fatih Terim, havalimanı çıkışında bekleyen engelli bir taraftarla ilgilendi. Terim, taraftarın formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde Terim, özel araçla havalimanından ayrıldı. Taraftarların tezahürat yaptığı futbolcular da takım otobüsüyle konaklayacakları otele gitti.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:01 Kaynak: AA

Spor
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