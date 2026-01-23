Galatasaray, Karagümrük ile Maç İçin Hazır

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 8'e 2 pas çalışmasının ardından taktik uygulamalarla sona erdi.
Fatih Karagümrük-Galatasaray müsabakası yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
