Galatasaray, kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.