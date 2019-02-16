Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Kasımpaşa'ya Konuk Olacak

Galatasaray, Kasımpaşa'ya Konuk Olacak

53 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Kasımpaşa'ya Konuk Olacak, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

Mariano ceza sınırında

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor.

Mariano yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Diagne eski takımına karşı

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda yarın eski takımına karşı forma giyecek.

Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:23 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
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