Galatasaray-Kayserispor Rekabeti: 60. Randevu

31.01.2026 11:35
Galatasaray, Kayserispor ile Süper Lig'de 60. kez karşılaşıyor. İstanbul'daki üstünlüğünü sürdürüyor.

Galatasaray ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak.

İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı ligde galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 59 müsabakada Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet alırken 17 maç berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın 134 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'daki maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, Kayserspor ile sahasındaki 29 lig maçının 23'ünü kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 84 gol attı, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray, 6 maçtır rakibine kaybetmiyor

Galatasaray, son 6 Süper Lig maçında Kayserispor'a yenilmedi.

Son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde Kayseri ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray, sonraki süreçte rakibine karşı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, bu süreçte Kayserispor'un filelerini 20 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un ekibi, Kayseri temsilcisini 2015-16 ve 2022-23 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 2021-22 sezonunda Kayseri'deki maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-86 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 59 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

