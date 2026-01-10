Galatasaray Kupa Törenine Katılmadı - Son Dakika
Galatasaray Kupa Törenine Katılmadı

10.01.2026 22:33
Galatasaray, Fenerbahçe'ye yenilerek kupa törenine katılmama kararı aldı. Sebep, saygı duruşuna yapılan ıslıklar.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, müsabakanın ardından yapılan kupa törenine katılmadı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, kupa töreni seremonisine katılmama kararı aldı. Bunun nedeninin maç öncesinde geçtiğimiz hafta vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşunda Fenerbahçeli taraftarların ıslıklaması olduğu belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremoniye neden katılmadıklarıyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak aldığımız bir karar. Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle alalım. Milli oyuncuydu, çok iyi bir insandı, herkesin çok sevdiği bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda, ölmüş bir insana edilen küfürler, maç bittiğinde önüne çıkacağımız, bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için kupa törenine çıkmadık. Kulüp olarak buna karar verdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

