Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı

09.04.2026 12:46
Adana’da gölette cesedi bulunan Bahar Aksüt’ün, gönül ilişkisi yaşadığı mahalle muhtarı Mustafa Arıkan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Arıkan, sorgusunda Aksüt’ü hamileliği nedeniyle bebeği aldırması için baskı yaptığını, kabul etmeyince bıçaklayarak öldürdüğünü ve cesedi gölete attığını itiraf etti.

Adana'da Kürebeli Göleti'nde cesedi bulunan 1 çocuk annesi Bahar Aksüt'ü (27) gönül ilişkisi yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Arıkan’ın, kendisinden hamile kalan Aksüt'ün bebeği aldırmadığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

CESEDİ ÇOBANLAR FARK ETTİ 

Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası'nda 5 Nisan'da hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cinayete kurban gittiği belirlenen kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ 

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi. Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi. Yapılan otopside hamile olduğu da belirlenen Aksüt'ün 8 bıçak darbesiyle öldürülüp, gölete atıldığı saptandı.

MUHTARLA YASAK AŞK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Aksüt'ün ilçedeki Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Bu bilgi üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, Aksüt’ün muhtar Arıkan'dan hamile kaldığı, Arıkan’ın bebeği aldırması için kendisine baskı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine evli 2 çocuk babası Arıkan, gözaltına alındı. 

SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ 

Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mustafa Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte olaydan önce Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olan Bahar Aksüt ile arkadaşı Kader K.'yi Tufanbeyli'ye getirdiğini, ardından Bahar ile Kürebeli Gölet'ine gittiklerini, bebeği aldırması için baskı yaptığını, kabul etmeyince bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı. 

3 KİŞİ TUTUKLANDI 

Cesedi baraja attığını ifade eden Arıkan, olay sırasında arkadaşları Vural Ö. ile Kader K.'nin bu sırada yanlarında olmadığını söyledi. Arıkan’ın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 arkadaşı da gözaltına alındı. Vural Ö. ile Kader K. cinayetten haberlerinin sonradan olduğunu ileri sürdü. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan cinayet, Vural Ö. ile Kader K. ise cinayete yardım etme suçundan tutuklandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zeki Karaca Zeki Karaca:
    Nefsine yenik düşenler,harama tevessül edince ...yazık olmuş. 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
