Uzak Şehir\'in Alya\'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Sinem Ünsal ile birlikte aralında Emir Can İğrek, Burak Deniz, Norm Ender, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."

Gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

-Hafsanur SANCAKTUTAN

-Serra PİRİNÇ

-Sinem ÜNSAL

-Emir Can İĞREK

-Ogün ALİBAŞ

-Utku ÜNSAL

-Elif Büşra PEKİN

-Somer SİVRİOĞLU

-Ahsen EROĞLU

-Burak DENİZ

-Emre (FEL) ÖZTÜRK

-Mert DEMİR

-Enes GÜLER

-Ender EROĞLU (Norm Ender)

"EN KISA SÜREDE İSTANBUL'DA OLACAĞIM"

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Sinem Ünsal'ın yaptığı açıklama şu şekilde: Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 İzmir doğumlu Türk oyuncudur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculukta çıkışını Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle yapmıştır.

Daha sonra Gizli Saklı ve Uzak Şehir gibi projelerde yer almıştır. Özellikle Uzak Şehir dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen Ünsal, son dönemin dikkat çeken kadın oyuncuları arasında gösterilmektedir.