Uzak Şehir\'in Alya\'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri

09.04.2026 11:46
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal açıklama yayınladı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Sinem Ünsal ile birlikte aralında Emir Can İğrek, Burak Deniz, Norm Ender, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."

Gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

-Hafsanur SANCAKTUTAN

-Serra PİRİNÇ

-Sinem ÜNSAL

-Emir Can İĞREK

-Ogün ALİBAŞ

-Utku ÜNSAL

-Elif Büşra PEKİN

-Somer SİVRİOĞLU

-Ahsen EROĞLU

-Burak DENİZ

-Emre (FEL) ÖZTÜRK

-Mert DEMİR

-Enes GÜLER

-Ender EROĞLU (Norm Ender)

"EN KISA SÜREDE İSTANBUL'DA OLACAĞIM"

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Sinem Ünsal'ın yaptığı açıklama şu şekilde:  Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 İzmir doğumlu Türk oyuncudur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculukta çıkışını Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle yapmıştır.

Daha sonra Gizli Saklı ve Uzak Şehir gibi projelerde yer almıştır. Özellikle Uzak Şehir dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen Ünsal, son dönemin dikkat çeken kadın oyuncuları arasında gösterilmektedir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    iyi oldu bu kullananlar tv önüne çıkmasın 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri
Murat Boz’dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Suudi Arabistan Büyükelçiliğine ziyaret Türkiye Basın Federasyonu'ndan Suudi Arabistan Büyükelçiliğine ziyaret
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde
Vanspor, Serik Spor karşısında farka koştu Vanspor, Serik Spor karşısında farka koştu
Ceyda Ateş’in zayıflık takıntısı: Kemiklerim kuma batıyordu Ceyda Ateş’in zayıflık takıntısı: Kemiklerim kuma batıyordu
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
Galatasaray’ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan’a ağzının payını verdi Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
İran: Lübnan’a saldırıları nedeniyle İsrail’i cezalandıracağız İran: Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız
Osimhen’den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
10:14
10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi
10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi
09:55
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
