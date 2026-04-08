Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

Haberin Videosunu İzleyin
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
08.04.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Haber Videosu

İstanbul’da terör saldırısına müdahale eden polislere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan şahıslar hakkında savcılık harekete geçti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken şahısların çalıştığı firma olan Gratis'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

İstanbul’da terör saldırısına müdahale eden polislere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan şahıslar hakkında savcılık harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu eylemleri “emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları kapsamında değerlendirerek resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

GRATİS’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Olayın yankıları sürerken, şüphelilerin çalıştığı firma olan Gratis’ten de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Levent’teki İsrail Konsolosluğu çevresinde gerçekleşen terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, teröre karşı duruşlarının net olduğu vurgulandı.

ŞİRKETTEN “SIFIR TOLERANS” MESAJI

Gratis, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelendiğini ve söz konusu içeriklerin kurum değerleriyle bağdaşmadığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa tolerans gösterilmeyeceği ifade edildi.

4 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket, olayda yer aldığı belirlenen 4 kişinin iş akitlerinin derhal feshedildiğini ve kurumla tüm ilişkilerinin kesildiğini duyurdu. Olayla dolaylı bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer kişiler hakkında ise hukuki süreç tamamlanana kadar görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

“TÜRK POLİSİNİN YANINDAYIZ” VURGUSU

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatı’na destek mesajı verilerek, güvenlik güçlerinin her zaman yanında olunduğu ifade edildi. Ayrıca kamu vicdanını yaralayan bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve benzer durumlara karşı sıfır tolerans yaklaşımının sürdürüleceği vurgulandı.

İşte firmadan yapılan o açıklama; 

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Secil Turgut Secil Turgut:
    Çünkü kendileri plazalarda her gün hayatlarını ortaya koyuyorlar, vatanı kurtarıyorlar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
VakıfBank, Fenerbahçe’ye şans tanımadı VakıfBank, Fenerbahçe'ye şans tanımadı
Bağdat’ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor Bağdat'ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:01
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:27:53. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.