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SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından

21.12.2021 23:20

Galatasaray maçının ardındanYusuf KANTARLI / ADANA (DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçının ardından, 'Maç bizim istediğimiz gibi geçti.

Galatasaray maçının ardından

Yusuf KANTARLI/ ADANA (DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçının ardından, 'Maç bizim istediğimiz gibi geçti. Arkamızda başkanımız durduğu sürece hiç kimse hiçbir şeyi yalnız yapamaz ve her zaman arkamızdalar. Varını, yoğunu ortaya koyan bir yönetimimiz var. Başkanımız sayesinde biz böyle gidiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı Yunus Akgün'ün 2 golü ile 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Galatasaray Teknik Sorumlusu Selçuk İnan karşılaşmayı değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 'Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Aslında bizim için çok zor bir maçtı. İlk 30 dakikada sağ kulvardan çok pozisyon verdik ve istediğimizi yakalayamadık. İkinci yarı galibiyeti sergileyecek şekilde başladık ve galibiyeti aldık' diye konuştu.

Takımın başarısı hakkında konuşan Montella, 'Biz rakipleri analiz ederken başkasına bir tavsiyede bulunmak için analiz etmiyoruz. Maç bizim istediğimiz gibi geçti. Arkamızda başkanımız durduğu sürece hiç kimse hiçbir şeyi yalnız yapamaz ve her zaman arkamızdalar. Varını, yoğunu ortaya koyan bir yönetimimiz var. Başkanımız sayesinde biz böyle gidiyoruz. Adana Demirspor'a gelmeyi kabul ettiğimde başkanımızın arkamızda güçlü duracağını hissettiğim için kabul ettim. Floransa'daki durumu yaşıyorum şuanda. Buraya gelmeden önce ne kadar gelişebileceğimizi hissettiğim için kabul ettim' ifadelerini kullandı.

MONTELLA'DAN FATİH TERİM YORUMU

Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Montella Fatih Terim için, 'Bütün galibiyetlerde bütün faktörlerin sizin için favori olması gerekiyor. Karşımızda Fatih hocanın olmayışını avantaja çevirmemiz bizim için iyi oldu. Onun varlığı takıma farklı yansıyor' dedi.

"7 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ"

Galatasaray Teknik Sorumlusu Selçuk İnan ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Gerçekten çok üzgünüm. Bu mağlubiyeti almak istemiyorduk. Ancak yine böyle bir şey yaşadık. 7 maçtır kazanamıyoruz. Belki de bu 7 maçın tamamında oyun üstünlüğü bizdeydi. Yine oyun üstünlüğü bizdeydi, topa sahip olan tarafta bizdik. Oyunu istediğimiz hale getirdik. Ancak bir şekilde bunu skora yansıtamıyoruz. Bugün de böyle maçlardan birini yaşadık. İyi bir oyunun karşılığını skora yansıtamıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız hep oldu. Antrenmanlarımızın önemli bir bölümü 3. bölgedeki varyasyonlara yönelik oluyor. Çalışarak bir şeyleri geliştiremiyorsanız, değiştirerek geliştirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Ama oyuncularımıza çok güveniyoruz. Bir şekilde skoru bulamıyoruz ve buda mağlubiyetlere neden oluyor? diye konuştu.

Takım olarak genç ve tecrübesiz olduklarını aktaran İnan, 'Oyunculuk dönemimde yaşadım ama bu kadar uzununu yaşadığımı hatırlamıyorum. Burası Galatasaray. Biz hep buradan kalkmasını bildik. Oyuncularla bunu paylaşıyoruz ancak gerçekten çok genç ve tecrübesiz bir takımız. Bunun da dezavantajını yaşıyoruz. Özeleştirinin 7 maçlık bir süreçle ilgisi yok ama her maçtan sonra özeleştiri yapıyoruz. Sürekli çalışıyoruz, araştırıyoruz. Bazen o topu atamayıp, skor üretemeyince haksız oluyorsunuz' ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR GRAFİK ÇİZİYOR"

Yunus Akgün'ün performansını hakkında konuşan İnan, 'Yunus zaten birkaç yıldır en çok beklentimiz olan oyunculardan birisi. Özelikle altyapıdan çıkmış olması onu özel kılıyor. Kendi gelişimi için onu kiralık gönderdik. Kendisi de çok gitmek istemişti. Bugün performansı gerçekten önemliydi, çok iyi işler yaptı. Gelecek planımızda var. Zaten onu o nedenle gönderdik, şu anda başarılı bir grafik çiziyor' dedi.

SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika


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