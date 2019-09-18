Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
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Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge ile Galatasaray arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge ile Galatasaray arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Jan Breysel Stadyumu'nda TSİ 19.55'te başlayacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

UEFA Şampiyonlar Ligi, Futbol Federasyonu, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:16 Kaynak: DHA
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