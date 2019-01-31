Galatasaray, Mitroglou'nu Kap'a Bildirdi
59 dakika önce
Galatasaray, Olimpik Marsilya'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
, Olimpik Marsilya
'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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