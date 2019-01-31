Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mitroglou'nu Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Mitroglou'nu Kap'a Bildirdi

59 dakika önce

Galatasaray, Olimpik Marsilya'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Mitroglou'nu Kap'a Bildirdi, System.String[]
Galatasaray, Olimpik Marsilya'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Olimpik Marsilya, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor
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