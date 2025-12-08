Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde 6. perde açılıyor - Son Dakika
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde 6. perde açılıyor

08.12.2025 11:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak. Futbolseverlerin gözü ise temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Monaco ile karşılaşacağı maçta olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta müsabakaları, 9-10 aralık tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te Monaco ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde ligde 9 puanla 14'üncü sırada bulunan Galatasaray'da kritik eksikler bulunuyor ve 7 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay, bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı'nın yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

SOL BEKTE SALLAI

Galatasaray'da yarınki karşılaşmada sol bekte hangi futbolcunun görev yapacağı henüz netlik kazanmazken Rolad Sallai bir adım öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda bulunan sol bekler Ismail Jakobs sakatlığı, Eren Elmalı cezası, Kazımcan Karataş ise statü gereği yarınki karşılaşmada süre alamayacak. Bu oyuncuların yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte Sallai'den yana karar almaz ise alternatif isimler Berkan Kutlu ya da Barış Alper Yılmaz.

Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta maçlarının programı şöyle;

9 Aralık Salı

  • 18.30 Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)
  • 20.45 Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz)
  • 23.00 Monaco (Fransa) - Galatasaray
  • 23.00 Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
  • 23.00 Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya)
  • 23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)
  • 23.00 Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
  • 23.00 PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya)
  • 23.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

10 Aralık Çarşamba

  • 20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda)
  • 20.45 Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)
  • 23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere)
  • 23.00 Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)
  • 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)
  • 23.00 Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere)
  • 23.00 Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
  • 23.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

