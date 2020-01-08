Galatasaray önce salonda sonra sahada çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray önce salonda sonra sahada çalıştı - Son Dakika Spor

Galatasaray önce salonda sonra sahada çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray önce salonda sonra sahada çalıştı, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı ekip çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor Sabah saatlerinde yapılan günün ilk çalışmasına salonda core ve denge çalışmasıyla başlandı. Daha sonra rampada kuvvet çalışması yapıldı. Devam eden bölümde ise interval koşular gerçekleştirildi. Günün Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda akşam yapılan ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başlandı. Ana bölümde 19 Yaş Altı takım ile 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı'nın doğum günü takım arkadaşları tarafından kutlandı.


Galatasaray, çalışmalarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:07 Kaynak: İHA
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