Galatasaray, Rizespor'u 3-0 yendi

(ANKARA) - Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Konuk takım Galatasaray, 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle Rizespor'u 3-0 mağlup ederek, üç puanın sahibi oldu.