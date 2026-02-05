Galatasaray, Sacha Boey'i Kiraladı - Son Dakika
Spor

Galatasaray, Sacha Boey'i Kiraladı

05.02.2026 17:19
Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'i kiralamak için İstanbul'a getirdi.

DEVRE arası transfer döneminin son gününe girilirken Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Fransız yıldız imza için İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2024 yılında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak amacıyla İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen yıldız futbolcunun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

