Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat Oyunu Kullandı
1 saat önce
Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat da oyunu Üsküdar'da kullandı.
Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü
Eski Başkanı Adnan Polat
da oyunu Üsküdar
'da kullandı.
Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat da oy vermek için Üsküdar'da bulunan Kandilli
İlkokulu'na geldi. Polat, 2234 numaralı sandıkta oy verdikten sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:02 Kaynak: İHA
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