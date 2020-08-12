Galatasaray Sportif AŞ'de Maruf Güneş, yönetim kurulu üyeliğine getirildi

Galatasaray Sportif AŞ'de Fahri Okan Böke'nin istifasının ardından boşalan yönetim kurulu üyeliğine Maruf Güneş getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi Sayın Fahri Okan Böke'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince, ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapmak üzere Sayın Maruf Güneş'in seçilmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.