Galatasaray Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 Yenildi - Son Dakika
Galatasaray Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 Yenildi

11.01.2026 11:50
Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı Süper Kupa finalini 2-0 kaybederek 11. mağlubiyetini aldı.

GALATASARAY, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak kupaya uzanamadı. Sarı-kırmızılılar, 28'inci kez final oynadığı organizasyonda 11'inci kez sahadan mutsuz ayrıldı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te oynanan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.

Derbiye Fenerbahçe baskılı başladı. İlk bölümler topla daha fazla oynayan taraf olan Fenerbahçe, Galatasaray kalesinde birçok pozisyon yakaladı. Galatasaray ise rakibine göre pozisyon üretmekte çok zorlandı. Fenerbahçe, 28'inci dakikada Matteo Guendouzi'nin ayağından bulduğu golle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı: 0-1.

İkinci yarıda baskısını arttıran Fenerbahçe, 48'inci dakikada Jayden Oosterwolde'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Maçın geri kalan bölümünde Galatasaray, oyun anlamında rakibini kıramayınca sahadan 2-0'lık skorla yenik ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste 2'nci toplamda ise 11'inci kez Turkcell Süper Kupa'da final kaybetmiş oldu.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDAKİ FİNALLERİ KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe mağlubiyetiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bir final daha kaybetti. Turkcell Süper Kupa'da üst üste 2'nci finalinden de galibiyet çıkaramayan Galatasaray, daha önce 3 Ağustos 2024'te Beşiktaş'a 5-0'lık skorla yenilmişti. 10 Ocak 2025'te oynanan maçta da Galatasaray, bu kez Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.

SÜPER KUPA'DA 11'İNCİ KEZ YÜZÜ GÜLMEDİ

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da çıktığı 28'inci finalinde 11'inci kez kupa sevinci yaşayamadı. Turkcell Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası isimleriyle toplamda 51 kez düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip 17 kez şampiyonluk elde ederken, Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle 11'inci finalini kaybetmiş oldu.

4 MAÇ SONRA FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak kupaya uzanamayan sarı-kırmızılar, ezeli rakibine karşı 4 maç sonra yenildi. Galatasaray, son olarak 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs'ta iç sahada oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finaliyle birlikte 4 maç sonra yenilmezlik serisini kaybetti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN FENERBAHÇE'YE KARŞI 2'NCİ YENİLGİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında Fenerbahçe'ye karşı 2'nci yenilgisini yaşadı. Turkcell Süper Kupa finaliyle birlikte ezeli rakibine karşı 10'uncu derbisine çıkan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Okan Buruk döneminde Galatasaray, Fenerbahçe karşısında çıktığı 10 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 2'nci yenilgisini ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşadı.

EZELİ RAKİBİNE KARŞI SÜPER KUPA'DA 4'ÜNCÜ MAĞLUBİYET

Sar-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 8'inci maçında 4'üncü yenilgisini yaşadı. Daha önceki ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 2 kez Fenerbahçe'ye mağlup olan sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa'da da 2'nci yenilgisini aldı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 3 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Fenerbahçe 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

