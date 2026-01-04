Galatasaray, Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL