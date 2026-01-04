Galatasaray, Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı
04.01.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trabzonspor ile yarın oynayacağı Süper Kupa maçı için antrenman yaptı.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Süper Kupa, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
İstanbul’da korkunç kaza Trafiğin en yoğun olduğu noktaya uçarak girdi İstanbul'da korkunç kaza! Trafiğin en yoğun olduğu noktaya uçarak girdi
30 milyon euro reddedildi Trabzonspor’dan Oulai için rekor bonservis talebi 30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor'dan Oulai için rekor bonservis talebi
Venezuela saldırısı Trump’a pahalıya patladı Kendi ülkesinde de binler yürüdü Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti
Trump’ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürülüyor
Maduro, ABD mahkemesine götürülüyor
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:50
Maduro sonrası harekete geçti İşte Hamaney’in Esad benzeri kaçış planı
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
13:19
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 15:45:16. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.