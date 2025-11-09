Galatasaray Taraftarından Selçuk İnan Tezahürü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Kocaelispor, lider Galatasaray'la saat 17.00'de karşılaştı.
Müsabaka öncesinde Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray'da takım kaptanlığı yapan ve birçok kupa kazanan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için 'Selçuk İnan buraya' tezahüratında bulundu.
Kocaelispor tribünleri ise Selçuk İnan'ın Galatasaray taraftarları tarafından tribünlere çağrılmasına ıslıkla tepki gösterdi. Yeşil-siyahlı taraftarlar, genç hocayı tribünlere çağırarak alkışladı.
