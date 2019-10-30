Son Dakika Haberleri: Galatasaray taraftarlarından futbol takımına destek çağrısı
Son Dakika Spor Galatasaray taraftarlarından futbol takımına destek çağrısı

Galatasaray taraftarlarından futbol takımına destek çağrısı

31 dakika önce

ultrAslan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ilk kez zor günlerden geçmediği vurgulanarak, "Bu kötü sonuçların, kötü performansların ancak birlik ve beraberlikle ve Galatasaray'a yakışır şekilde savaşarak aşılacağından şüphemiz yok.

Galatasaray taraftarlarından futbol takımına destek çağrısı, System.String[]

ultrAslan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ilk kez zor günlerden geçmediği vurgulanarak, "Bu kötü sonuçların, kötü performansların ancak birlik ve beraberlikle ve Galatasaray'a yakışır şekilde savaşarak aşılacağından şüphemiz yok. Sezon başından bu yana alınan kötü skorlardan daha çok, üstündeki formaya yakışır mücadele etmeyen, skorlara isyan etmeyen, hedefe ulaşmak için çaba sarf etmeyen bir oyuncu grubuyla karşı karşıyayız." denildi.


Açıklamada, taraftarlar olarak geçmiş sezonlarda da takıma desteklerini her şartta gösterdiklerinin altı çizilerek, şu görüşlere yer verildi:


"Oyuncularımız da cuma günü oynanacak Rize maçından itibaren bu formaya yakışır, inancımızı artıracak, bizleri arma için savaşmaya daha fazla motive edecek mücadeleyi ve oyunu görmek tek isteğimiz. Cuma günü sezona adeta yeniden başlıyorcasına biz tribünde, Ali Sami Yen'deyiz. Hocamızın ve futbolcularımızın da aynı duygular ve aynı inanmışlıkla sahaya çıkacağına inanıyor ve cuma günün iple çekiyoruz."

Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:57 
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Galatasaray taraftarından destek çağrısı
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