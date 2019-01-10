Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Transfer Konusunda Görüştüğü Futbolcu Emre Taşdemir ile 1 Buçuk Yıllığına Anlaşmaya...

Galatasaray, Transfer Konusunda Görüştüğü Futbolcu Emre Taşdemir ile 1 Buçuk Yıllığına Anlaşmaya...

36 dakika önce

IHAAW145126-SPO/10-01-2019- Galatasaray, transfer konusunda görüştüğü futbolcu Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Transfer Konusunda Görüştüğü Futbolcu Emre Taşdemir ile 1 Buçuk Yıllığına Anlaşmaya..., System.String[]
IHAAW145126-SPO/10-01-2019

- Galatasaray, transfer konusunda görüştüğü futbolcu Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. 10.01.2019 14: 51: 26 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Emre Taşdemir, Galatasaray, Spor
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