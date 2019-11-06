Son Dakika Haberleri: Galatasaray U19: 2-4
Son Dakika Spor Galatasaray U19: 2-4

Galatasaray U19: 2-4

6 saat önce

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında deplasmanda Real Madrid U19 takımını 4-2 mağlup etti.

Galatasaray U19: 2-4, System.String[]

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında deplasmanda Real Madrid U19 takımını 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini alırken lider Real Madrid ise gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılılara karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada penaltıdan Süleyman Luş, 55'inci dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 86'ncı dakikada Atalay Yıldırım ve 90'ıncı dakikada Işık Kaan Arslan kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 2'nci dakikada Armenteros ve 65'inci dakikada Gutierrez'den geldi.


Real Madrid, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:05 Kaynak: DHA
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