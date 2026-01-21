(İSTANBUL) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Atletico Madrid, 4. dakikada Ruggeri'nin ortasına Simeone'nin kafa vuruşuyla öne geçti. Galatasaray ise 20. dakikada Sallai'nin ortasına Llorente'nin ters dokunuşuyla beraberliği sağladı.
Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray ve Atletico 1-1 Berabere - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?