Galatasaray ve Atletico Madrid 1-1 Beraberlik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İspanyol ekibi Atletico Madrid, stattan ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Müsabakada İspanyol ekibinin golünü 4. dakikada Giuliano Simeone kaydederken Galatasaray'ın golünü ise 20. dakikada Marcos Llorente kendi kalesine attı. Maçın ardından Atletico Madrid Kulüp Başkanı Enrique Cerezo da soyunma odasına takımın yanına gitti. Ardından Atletico Madridli futbolcular stattan ayrıldı.

İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü evinde TSİ 23.00'de Bodo Glimt ile karşılaşacak. - İSTANBUL