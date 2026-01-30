Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin UEFA Gelirleri

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. sırada tamamlayan ve son 16 play-off turuna adını yazdıran Galatasaray, UEFA'dan toplamda 42.5 milyon Euro gelir elde etti. Avrupa Ligi'nde 19. sırada yer alan ve son 16 play-off turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe ise yaklaşık 19.5 milyon Euro'yu kasasına koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, turnuvanın lig aşamasını 20. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye de 2-0 kaybetti. Cimbom, Atletico Madrid ile ise 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon direkt katılım sağlayan Galatasaray, 'ayak bastı parası' olarak 18.62 milyon Euro elde etti.

Lig aşaması performansıyla 7 milyon Euro kazanan Aslan, ligde elde ettiği dereceyle de 5.08 milyon Euro'nun daha sahibi oldu.

Yayın havuzundan ortalama 8.41 milyon Euro gelir alan Galatasaray'ın, UEFA katsayı gelirlerinden de kasasına 2.42 milyon Euro girdi.

Aslan, ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması nedeniyle 1 milyon Euro daha alacak.

Tüm bu kalemler toplandığında sarı-kırmızılı takım UEFA'dan toplamda 42.5 milyon Euro geliri hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe 19 milyon 475 bin Euro kazandı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Avrupa macerasına başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 175 bin Euro ile açılış yaptı. Devler Ligi'nde play-off aşamasında Benfica'ya elenmesine rağmen sarı-lacivertlilerin buradan aldığı gelir de 4.29 milyon Euro olarak dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Kanarya, katılım payı olarak 4.31 milyon Euro elde etti.

Lig aşamasında 3'er galibiyet ve beraberlik alan Fenerbahçe, performansa dayalı 1.8 milyon Euro, 19. basamaktaki sıralaması sebebiyle de 1.45 milyon Euro kasasına koydu.

Yayın havuzundan da ortalama 4.99 milyon Euro kazanan sarı-lacivertli takım, son 16 play-off turu oynayacak olmasından dolayı 300 bin Euro ek gelirin sahibi oldu.

Fenerbahçe de tüm bunların toplamında 19 milyon 475 bin Euro gelire uzandı. - İSTANBUL