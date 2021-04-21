Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı - Son Dakika

Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı

21.04.2021 18:02
Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı, System.String[]

Süper Ligin 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 19.00'da karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapacak. G.Saray'da Falcao, Yedlin, Mohamed, Donk ve Onyekuru eksikler arasında. Trabzon'da da Trondsen, Yusuf Sarı ve Yunus Mallı yok.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor. iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

ASLAN'DA EKSİK FAZLA

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı olan Henry Onyekuru da kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılın, Gedson, Feghouli, Kerem, Babel

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı

Trabzonspor, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı - Son Dakika Spor


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