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Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile...
6 saat önce
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 04:12 Kaynak: İHA
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