Galatasaray, yarın Augsburg ile karşılaşacak
1 saat önce
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya'nın Augsburg takımıyla karşılaşacak.
Galatasaray Futbol Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:18 Kaynak: AA
Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya
'nın Augsburg
takımıyla karşılaşacak. Avusturya
'nın Tirol
bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçını Augsburg ile yapacak.
Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig
ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.
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