Son Dakika Haberleri: Galatasaray, yarın Augsburg ile karşılaşacak
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Galatasaray, yarın Augsburg ile karşılaşacak

1 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya'nın Augsburg takımıyla karşılaşacak.

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya'nın Augsburg takımıyla karşılaşacak.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçını Augsburg ile yapacak.
Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.
Galatasaray, Augsburg, Almanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:18 Kaynak: AA
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