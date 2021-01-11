Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas oyunlarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. Öte yandan sakatlığı devam eden Falcao'nun da tedavisinin iki haftalık bölümü için önümüzdeki günlerde İspanya 'ya gitmesi planlanıyor.Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Malatya'ya giderek müsabaka öncesi kampa girecek.Sarı-kırmızılıların, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

" Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

- İstanbul