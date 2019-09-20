Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana salonda core hareketleriyle başlandı. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki bölümünde ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçında tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu yaptı. Diğer futbolcular koordinasyon çalışmasının ardından interval koşu gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümünde hedefli dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Antrenman öncesi yardımcı antrenör Levent Şahin ve sarı-kırmızılı futbolcu Martin Linnes'in de doğum günü kutlandı.


Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın saat 11.00'de yapacak. Sarı-kırmızılılar, idmanın ardından saat 16.00'da özel bir uçuşla Malatya'ya hareket edecek ve pazar akşamı oynanacak maç için burada kampa girecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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