Galatasaray Yenilmezlik Serisini 7 Maça Çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti. Ligde bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Cimbom, daha sonraki müsabakalarda kaybetmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 2 defa da berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. - İSTANBUL