Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:53 Kaynak: AA
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