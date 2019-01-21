Galatasaray Yönetimi, Alan'ı Almaya Gitti
1 saat önce
Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.
Galatasaray
, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.
Yaklaşık 1 aydır süren Alan'ın transfer görüşmeleri bugün son bulacak. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak
transferi bitirmek için Çin
ekibinin kamp yaptığı Dubai
'ye gitti. Guangzhou
Evergrande takımıyla Dubai'de kamp yapan Alan Carvalho ise herşey yoluna girerse Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini hem Çin ekibine hem de Galatasaray'a bildirmişti. Albayrak'ın tüm şartları yerine getirip, imzaları attıktan sonra Alan'nın bir kaç gün içerisinde İstanbul
'a gelmesini sağlaması bekleniyor. - Rk
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:36 Kaynak: DHA
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