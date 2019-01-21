Son Dakika Haberleri: Galatasaray Yönetimi, Alan'ı Almaya Gitti

Galatasaray Yönetimi, Alan'ı Almaya Gitti

1 saat önce

Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray Yönetimi, Alan'ı Almaya Gitti, System.String[]


Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.

Yaklaşık 1 aydır süren Alan'ın transfer görüşmeleri bugün son bulacak. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için Çin ekibinin kamp yaptığı Dubai'ye gitti. 

Guangzhou Evergrande takımıyla Dubai'de kamp yapan Alan Carvalho ise herşey yoluna girerse Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini hem Çin ekibine hem de Galatasaray'a bildirmişti. Albayrak'ın tüm şartları yerine getirip, imzaları attıktan sonra Alan'nın bir kaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesini sağlaması bekleniyor. - Rk

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:36 Kaynak: DHA

Abdurrahim Albayrak, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Galatasaray, Spor
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