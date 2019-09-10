Son Dakika Haberleri: Galatasaray yönetiminden kritik hamle! 6 milyon Euro'luk doping...
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Galatasaray yönetiminden kritik hamle! 6 milyon Euro'luk doping...

1 saat önce

Aralarında Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean-Michael Seri gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu 13 yeni transferle taraftarlarını coşturan Galatasaray yönetimi, geçen sezondan kalan futbolcuların ve kulüp personelinin de yüzünü güldürdü.

Galatasaray yönetiminden kritik hamle! 6 milyon Euro'luk doping..., System.String[]

Aralarında Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean-Michael Seri gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu 13 yeni transferle taraftarlarını coşturan Galatasaray yönetimi, geçen sezondan kalan futbolcuların ve kulüp personelinin de yüzünü güldürdü.


Sarı kırmızılı takımda tüm oyuncuların ve çalışanların ağustos ayı maaşları banka hesaplarına yatırıldı.


1 Eylül 2019 itibariyle Galatasaray Kulübü'nde hiçbir futbolcunun alacağı kalmadı. Yönetimin bu hamlesi kritik karşılaşmalar öncesi futbolcularda adeta doping etkisi yarattı.


DİVAN TOPLANIYOR


Galatasaray'da sezonunun ilk divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Kulüp Başkan Mustafa Cengiz'in de katılacağı toplantıda, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza ve Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Prof. Dr. Vahdettin Ergin'in Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne atanması gibi konular görüşülecek.

Radamel Falcao, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:45 
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